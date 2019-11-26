Звезда ПСЖ: Я не заслужил на Золотой мяч

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что не наработал на Золотой мяч в этом году.
"Давайте будем реалистами. Я не заслужил на Золотой мяч в этом году. Есть игроки, которые сделали намного больше, чем я.
Согласен, что на индивидуальном уровне я выиграл достаточно наград. Но мой ПСЖ не проявил себя как надо. Мы должны это принять.
У меня все еще есть время, чтобы выиграть Золотой мяч. Я не спешу, это не то, что заботит меня. Я не думаю об этом каждый день. Но хотелось бы в будущем", - сказал Мбаппе.
Стоит отметить, что торжественная церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 2 декабря.