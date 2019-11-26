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Звезда ПСЖ: Я не заслужил на Золотой мяч

Звезда ПСЖ: Я не заслужил на Золотой мяч
07:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Килиан Мбаппе сделал откровенное заявление.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что не наработал на Золотой мяч в этом году.

"Давайте будем реалистами. Я не заслужил на Золотой мяч в этом году. Есть игроки, которые сделали намного больше, чем я.

Согласен, что на индивидуальном уровне я выиграл достаточно наград. Но мой ПСЖ не проявил себя как надо. Мы должны это принять.

У меня все еще есть время, чтобы выиграть Золотой мяч. Я не спешу, это не то, что заботит меня. Я не думаю об этом каждый день. Но хотелось бы в будущем", - сказал Мбаппе.

Стоит отметить, что торжественная церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 2 декабря.

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ПСЖ, Золотой мяч, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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