Звезда ПСЖ: Я не заслужил на Золотой мяч

Новости спорта:Килиан Мбаппе сделал откровенное заявление.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что не наработал на Золотой мяч в этом году.

"Давайте будем реалистами. Я не заслужил на Золотой мяч в этом году. Есть игроки, которые сделали намного больше, чем я.

Согласен, что на индивидуальном уровне я выиграл достаточно наград. Но мой ПСЖ не проявил себя как надо. Мы должны это принять.

У меня все еще есть время, чтобы выиграть Золотой мяч. Я не спешу, это не то, что заботит меня. Я не думаю об этом каждый день. Но хотелось бы в будущем", - сказал Мбаппе.

Стоит отметить, что торжественная церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 2 декабря.