Эффект Моуриньо: лидер Тоттенхэма не хочет продлевать контракт с клубом

Новости спорта:Кристиан Эриксен отклонил предложение с зарплатой в размере девяти миллионов евро в год.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с клубом, сообщает в своем твиттере журналист Николо Шира.

Шпоры предлагали датчанину подписать новое соглашение до 2024 года с зарплатой в девять миллионов евро за сезон.

Действующий контракт Эриксена с Тоттенхэмом рассчитан до лета следующего года. В услугах 27-летнего датчанина заинтересованы Реал, ПСЖ и Интер, ранее сообщалось об интересе Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Эриксен сыграл 14 матчей за Тоттенхэм, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Сегодня команда Жозе Моуриньо сыграет в Лиге чемпионов против Олимпиакоса, а в субботу в 14-м туре чемпионата Англии Шпоры сразятся с Борнмутом.