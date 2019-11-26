Барселона - Боруссия Д: лидер немцев пропустит матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Пако Алькасер не сыграет в завтрашнем матче Лиги чемпионов против Барселоны.

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер не сыграет в завтрашнем матче Лиги чемпионов против Барселоны, сообщает Marca. Испанец травмировал колено в последней игре чемпионата Германии с Падерборном (3:3).

Совсем недавно Алькасер восстановился после повреждения подколенного сухожилия, из-за которого пропустил пять матчей Боруссии. Теперь 26-летний форвард рискует не сыграть не только против Барселоны, но и против Герты в субботу.

Всего в нынешнем сезоне Алькасер провел 12 матчей за Боруссию, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Боруссия занимает второе место в группе F с семью очками. Шмели на одно очко отстают от Барселоны и на три балла опережают Интер за два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов.