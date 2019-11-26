Моуринью: Я люблю Лигу чемпионов, о победе здесь мечтает каждый

Новости спорта:Португальский специалист также заметил, что очень любит Лигу чемпионов.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался касательно пятого тура Лиги чемпионов, где его команду ждет встреча в родных стенах против Олимпиакоса.

"Самое восхитительное то, что я не нуждаюсь в других футболистах. Я доволен тем, что имею, просто нам необходимо время. Этих ребят я знаю достаточно неплохо, ведь я уже играл против них. Вряд ли в этом сезоне мы выиграем АПЛ, но мы можем сделать это в следующий раз.

Я люблю Лигу чемпионов, о победе здесь мечтает каждый. Далеко не всем удается это сделать, а я выиграл ее два раза. Понятное дело, хотелось бы еще один раз здесь одержать триумф, но сейчас мы говорим только об 1/8 финала.

У нас имеются два поединка, чтобы гарантировать себе проход в следующую стадию, однако нам легко не будет, ведь в Афинах мы сыграли вничью. Это означает, что разница в классе не такая уже и большая. Будем добиваться нужного результата", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.