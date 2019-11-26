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Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

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Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
12:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА отправится в Англию на матч с Манчестер Сити.

Сегодня, 26 ноября, донецкий Шахтер в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против Манчестер Сити. Игра пройдет на стадионе "Этихад".

Ман Сити - Шахтер

Стадион - Этихад, Манчестер. Главный арбитр - Славко Винчин. Прямая трансляция - канал Футбол.

Донецкий Шахтер сохраняет пока еще шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако из-за потерянных очков в противостоянии с Динамо Загреб, "горнякам" нужно приложить максимум усилий в игре с Ман Сити, дабы добавит в свою копилку хотя бы очко. Это даст шанс подопечным Каштру рассчитывать на 1/8 финала ЛЧ. 

У Гвардиолы напротив, все в порядке. "Горожане" решили вопрос выхода в плей-офф и сейчас по большей части сконцентрированы на борьбе с Ливерпулем за чемпионство в АПЛ. 

Турнирная таблица Группа С:

Крайний свой матч "горняки" провели в рамках УПЛ против ФК Львов и одержали уверенную победу далеко не основным составом. Этот триумф безусловно поднял настроение Шахтеру накануне вояжа в Манчестер. 

Что касается Сити, то они в отличие от Шахтера провели крайне сложный поединок АПЛ против Челси, который минимально выиграли 2:1. Бесспорно этот матч оставил положительный отпечаток на морали игроков Гвардиолы, однако что касается функциональной готовности, то в этом плане преимущество пожалуй на стороне дончан.

Букмекеры считают донецкий клуб явным аутсайдером этого противостояния, однако, это футбол, фавориты тут выигрывают не всегда. Средние коэффициента на матч на рынке следующие: победа Манчестер Сити - 1.20, ничья - 8.80, победа Шахтера - 20.00.

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В прямом эфире поединок Ман Сити - Шахтер все желающие смогут посмотреть на телеканале Футбол. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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