Не проработал и три месяца: клуб АПЛ готовит очередную смену тренера

Новости спорта:Кике Санчес Флорес может оставить пост главного тренера лондонского Уотфорда.

Уотфорд обеспокоен, что ему второй раз по ходу нынешнего сезона придется сменить тренера, утверждает The Telegraph.

В клубе надеются, что Кике Санчес Флорес исправит ситуацию, но если положение дел быстро не изменится, его уволят.

Кике Санчес Флорес заменил в начале сентября Хави Грасию, но поправить положение дел у "шершней" не сумел – команда занимает 20-е место в Премьер-лиге.

В субботу, 30 ноября, Уотфорд сыграет против второй худшей команды чемпионата – Саутгемптона, у которого на очко больше (9) после 13 туров.