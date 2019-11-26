Звезда Ман Сити: Зинченко ведет себя как бразилец

Новости спорта:Габриэль Жезус перед поединком с Шахтером в рамках группового этапа Лиги чемпионов высказался касательно партнера по команде Александра Зинченко.

Бразильский форвард Манчестер Сити Габриэль Жезус перед поединком с Шахтером в рамках группового этапа Лиги чемпионов высказался касательно партнера по команде Александра Зинченко.

"Он очень счастлив, все время — это непривычно. Этим он отличается от других.

Это мы, бразильцы, склонны быть счастливыми, веселиться, петь и танцевать. Хоть он и не мой соотечественник, но ведет себя так же — тоже постоянно получает удовольствие от жизни. Зинченко — крутой парень", - рассказал футболист.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится во вторник, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.