Беленюк: Украина выкупила права на трансляцию Олимпиады

Новости спорта:Жан Беленюк рассказал о результатах встречи с президентом Владимиром Зеленским, а рассказав про подготовку к Олимпийским играм в Токио.

Греко-римский борец и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал о результатах встречи с президентом Владимиром Зеленским, а рассказав про подготовку к Олимпийским играм в Токио.

"Сегодня имел возможность поговорить с президентом Зеленским по поводу подготовки к Олимпийских играм в Токио.

Украина уже выкупила права на трансляцию Олимпиады, и через несколько дней будет проведен тендер между телеканалами, которые будут иметь возможность транслировать соревнования.

Надеюсь, в этот раз будет лучше чем в Рио, потому что тогда у нас были некоторые проблемы с этим", - написал спортсмен в своем Facebook.

Ранее мы сообщали, что Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года.