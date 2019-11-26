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Беленюк: Украина выкупила права на трансляцию Олимпиады

Беленюк: Украина выкупила права на трансляцию Олимпиады
14:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Жан Беленюк рассказал о результатах встречи с президентом Владимиром Зеленским, а рассказав про подготовку к Олимпийским играм в Токио.

Греко-римский борец и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал о результатах встречи с президентом Владимиром Зеленским, а рассказав про подготовку к Олимпийским играм в Токио.

"Сегодня имел возможность поговорить с президентом Зеленским по поводу подготовки к Олимпийских играм в Токио.

Украина уже выкупила права на трансляцию Олимпиады, и через несколько дней будет проведен тендер между телеканалами, которые будут иметь возможность транслировать соревнования.

Надеюсь, в этот раз будет лучше чем в Рио, потому что тогда у нас были некоторые проблемы с этим", - написал спортсмен в своем Facebook.

Ранее мы сообщали, что Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Жан Беленюк, Новости борьбы, Новости ОИ-2020.
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