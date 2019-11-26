50 претендентов на попадание в сборную года по версии болельщиков от УЕФА

Новости спорта:50 футболистов претендуют на попадание в команду года по версии УЕФА.

УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование, по итогам которого будет определена символическая сборная 2019 года. Состав будет объявлен в начале января следующего года.

На попадание в команду претендуют 50 футболистов:

Вратари – Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Андре Онана ("Аякс"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");

Защитники – Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона"), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Дейли Блинд, Николас Тальяфико (оба – "Аякс"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Хосе Мария Хименес ("Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Серхио Рамос ("Реал"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм Хотспур");

Полузащитники – Тьяго Алькантара ("Бавария"), Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Бернарду Силва (все – "Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Барселона"), Анхель Ди Мария ("Пари Сен-Жермен"), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум (все – "Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоржиньо, Н’Голо Канте (оба – "Челси"), Фабиан Руис ("Наполи"), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба – "Аякс");

Нападающие – Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – "Бавария"), Эден Азар ("Реал"), Гарри Кейн, Сон Хын Мин (оба – "Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Душан Тадич ("Аякс").