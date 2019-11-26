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Фанаты устроили перестрелку из ракетниц после дерби (Видео)

Фанаты устроили перестрелку из ракетниц после дерби (Видео)
16:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Болельщики устроили беспорядки после матча матча "Видада" и "Раджа".

Главное дерби Марокко между командами "Видад" и "Раджа" в ответном матче второго раунда Арабской лиги чемпионов (4:4) завершилось столкновением болельщиков.

Встреча завершилась камбэком гостей со счёта 1:4 в последние 20 минут и их выходом в следующую стадию турнира. После финального свистка фанаты хозяев выбежали на поле и направились в сторону противоположных секторов. Беспорядки продолжились уже на улицах города, где хулиганы устроили перестрелку с использованием салютных ракетниц.

"Видад" и "Раджа" представляют один город — Касабланку. В турнирной таблице чемпионата Марокко "Видад" в настоящее время занимает четвёртое место, "Раджа" — восьмое. В прошлом сезоне "Видад" стал чемпионом страны, а "Раджа" финишировал вторым.

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Марокко, Футбол, Видео, Новости футбола.
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