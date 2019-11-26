Фанаты устроили перестрелку из ракетниц после дерби (Видео)

Новости спорта:Болельщики устроили беспорядки после матча матча "Видада" и "Раджа".

Главное дерби Марокко между командами "Видад" и "Раджа" в ответном матче второго раунда Арабской лиги чемпионов (4:4) завершилось столкновением болельщиков.

Встреча завершилась камбэком гостей со счёта 1:4 в последние 20 минут и их выходом в следующую стадию турнира. После финального свистка фанаты хозяев выбежали на поле и направились в сторону противоположных секторов. Беспорядки продолжились уже на улицах города, где хулиганы устроили перестрелку с использованием салютных ракетниц.

Raja Casablanca vs Wydad Casablanca 23/11/2019 pic.twitter.com/Ol5hOzI4za — Çift Turnike ® (@cifturnike) November 26, 2019

"Видад" и "Раджа" представляют один город — Касабланку. В турнирной таблице чемпионата Марокко "Видад" в настоящее время занимает четвёртое место, "Раджа" — восьмое. В прошлом сезоне "Видад" стал чемпионом страны, а "Раджа" финишировал вторым.