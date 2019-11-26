В ФИФА не стали комментировать возможное отстранение сборной России

Новости спорта:В ФИФА будут ждать окончательного решения ВАДА по делу.

Представители ФИФА не стали комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, согласно которой сборной России грозит отстранение от участия на чемпионате мира по итогам допингового скандала и расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

"Мы будем ждать окончательного решения ВАДА по этому делу. ФИФА не примет какое-либо возможное материальное решение до этого момента. ФИФА находится в постоянном контакте с ВАДА по этому вопросу", — сообщили в организации корреспонденту.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому агентства ввести санкции по отношению к России: отстранение от всех соревнований на четыре года (в том числе под эгидой МОК, ФИФА и УЕФА), а также лишение России всех международных турниров. Ранее появилась информация, что сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда.