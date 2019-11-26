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Фернандиньо: При Гвардиоле я не играл только в нападении и на воротах

Фернандиньо: При Гвардиоле я не играл только в нападении и на воротах
16:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фернандиньо рассказал о своем пребывании в манчестерском клубе.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал, как главный тренер команды Хосеп Гвардиола попросил его сменить позицию и встать в центр защиты.

"Хосеп спросил меня, смогу ли я встать в центр защиты. Я сказал, что это не будет для меня проблемой, потому что на протяжении всей своей карьеры я всегда был в состоянии играть на нескольких позициях. После прихода Гвардиолы моя позиция менялась очень часто, и я играл практически везде. Единственное, я так и не играл в атаке и не стоял на воротах.

В Бразилии очень часто ребята играют на улице босиком. Иногда я играл даже в воротах, потому что был самым молодым, но уже позже играл в защите. Мы в детстве всё время менялись и могли играть на каждой позиции, получая удовольствие от футбола", — приводит слова Фернандиньо официальный сайт "Манчестер Сити".

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Фернандиньо, Новости футбола.
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