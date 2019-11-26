Манчестер Юнайтед может сменить титульного спонсора и установить рекорд

Новости спорта:"Манчестер Юнайтед" может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе.

Как сообщает The Sun, исполнительный директор клуба Эд Вудворд уже подыскал замену Chevrolet в лице китайской компании Haier, которая является одним из самых крупных производителей бытовой техники в мире.

Руководители китайской компании побывали в Лондоне на прошлой неделе и посетили столичный офис "Манчестер Юнайтед", обсуждая условия готовящейся сделки с английским клубом.

Нынешнее соглашение с Chevrolet "Манчестер Юнайтед" согласовал в 2014 году. Сейчас клуб не намерен продлевать контракт с американской компанией, а хочет досрочно прекратить это сотрудничество. От Haier руководство "МЮ" надеется получать более € 80 млн в год.