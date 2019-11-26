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Манчестер Сити 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Манчестер Сити 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
21:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Манчестер Сити принимает Шахтер в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 201920.

Во вторник, 26 ноября, Манчестер Сити на стадионе "Сити оф Манчестер" принимает донецкий Шахтер в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Игру рассудит словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тете, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

Манчестер Сити 0:0 Шахтер

17' - Эдерсон удачно играет на выходе.

15' - Опасно! Мораес пробил головой после навеса с углового - рядом со штангой.

15' - Опасно! Тете после ошибки Эдерсона на выходе не сумел пробить мимо защитников по пустым воротам, всего лишь угловой для Шахтера.

14' - Пятов поймал мяч после прострела Гюндогана.

11' - Пятов опять удачно играет на выходе.

8' - Удар Де Брюйне из пределов штрафной блокирован.

6' - Пятов вовремя вышел из ворот и поймал мяч.

5' - Первый угловой в матче заработали Горожане.

2' - Шахтер аккуратно атакует: Тете не сумел на "бровке" обыграть Анхелиньо.

Матч начался!

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1", "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

После четырех туров оба клуба имеют наилучшие шансы на выход из группы С. Оба клуба в случае победы обеспечивают себе выход в следующий раунд: манкунианцы при этом гарантируют себе первое место.

Ситуация в группе С:

Напомним, в первом туре МС разгромил Шахтер в Харькове со счетом 0:3.

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