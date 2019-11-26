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Вест Хэм Ярмоленко может уволить главного тренера

Вест Хэм Ярмоленко может уволить главного тренера
19:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лондонский клуб планирует сменить наставника.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост из-за неутешительных результатов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство "молотобойцев" уже провело встречу с чилийский специалистом, на которой обсуждалось его будущее и задачи команды.

Стоит отметить, что Вест Хэм уже семь матчей подряд не может добыть победу в АПЛ. После 13-ти туров лондонцы занимают 17 позицию, имея в своем активе 13 очков.

Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью

Ранее сообщалось, что фанаты Вест Хэма в шутку потребовали арендовать Уокера на позицию голкипера из-за неудачной игры своего вратаря Роберто.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Мануэль Пеллегрини, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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