Вест Хэм Ярмоленко может уволить главного тренера

Новости спорта:Лондонский клуб планирует сменить наставника.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост из-за неутешительных результатов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство "молотобойцев" уже провело встречу с чилийский специалистом, на которой обсуждалось его будущее и задачи команды.

Стоит отметить, что Вест Хэм уже семь матчей подряд не может добыть победу в АПЛ. После 13-ти туров лондонцы занимают 17 позицию, имея в своем активе 13 очков.

Ранее сообщалось, что фанаты Вест Хэма в шутку потребовали арендовать Уокера на позицию голкипера из-за неудачной игры своего вратаря Роберто.