Манчестер Сити - Шахтер: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским Динамо и донецким Шахтером.

Главный тренер донецкого Шахтера ожидаемо заменил дисквалифицированного Марлоса и травмированного Тайсона в стартовом составе на игру против Манчестер Сити, отдав предпочтение Виктору Коваленко и Тете. В то же время, португальский специалист отправил Додо на правый фланг обороны, что косвенно указывает на тот факт, что "горняки" не собираются отсиживаться в обороне против действующего чемпиона Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Уокер, Стоунз, Давид Силва, Менди, Марез, Фоден.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Тете, Коваленко, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан.

Матч Манчестер Сити — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени.