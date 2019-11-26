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Невилл и Каррагер составили сборную десятилетия АПЛ

Невилл и Каррагер составили сборную десятилетия АПЛ
22:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Невилл и Каррагер включили в свои команды по девять одинаковых игроков.

Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Гари Невилл и Джейми Каррагер представили свои варианты символической сборной английской Премьер-лиги последнего десятилетия.

У обоих экспертов вратарём стал Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). В оборону оба специалиста выбрали Пабло Сабалету ("Вест Хэм Юнайтед", экс-"Манчестер Сити"), Венсана Компани (экс-"Манчестер Сити"), Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль", экс-"Саутгемптон") и Сесара Аспиликуэту ("Челси").

В полузащиту Невилл и Каррагер отрядили Яя Туре (экс-"Манчестер Сити") и Давида Сильву ("Манчестер Сити"), а в нападение поставили Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

Оба эксперта выбрали также Эдена Азара (экс-"Челси"). Каррагер поставил бельгийца в нападение, а Невилл — в полузащиту.

Различия во мнениях Каррагера и Невилла касались лишь двух игроков. Каррагер выбрал Н'Голо Канте ("Челси", экс-"Лестер Сити") и Гарета Бэйла (экс-"Тоттенхэм Хотспур" и "Саутгемтон"), а Невилл — Гарри Кейна ("Тоттенхэм Хотспур") и Луиса Суареса (экс-"Ливерпуль").

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