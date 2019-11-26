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Шахтер набрал очки в Манчестере (Видео)

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Шахтер набрал очки в Манчестере (Видео)
23:51 Вт, 26 Ноябрь 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Манчестер Сити принимал Шахтер в рамках матча Лиги чемпионов.

Во вторник, 26 ноября, в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер" местный Сити принимал донецкий Шахтер в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. Итоговый счет 1:1.

Манчестер Сити 1:1 Шахтер

Голы: Гюндоган 56' - Манор Соломон 69'

В первом тайме команды атаковали обоюдно остро. Убойнейший момент не реализовал Тете, который после ошибки Эдерсона оказался один на один с пустыми воротами, однако замешкался и защита МС все-таки накрыла удар бразильца. Хозяева потихоньку наращивали темп и после середины первого тайма полностью завладели преимуществом. 

Лучшие моменты первого тайма: 

Открыть счет в игре сумели именно горожане. На 56-й минуте поединка Жезус прорвался в чужую штрафную, собрав кучу защитников дончан на себе, а затем отпасовал на одиноко стоящего Гюндогана, который легко переправил мяч в пустые ворота. На 69-й минуте встречи вышедший на замену Манор Соломон сравнял счет, хладнокровно замкнув прострел с правого фланга. Сити наращивал давление, однако Горняки умело оборонялись. В итоге матч завершился вничью.

Составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо, Де Брюйне (Давид Сильва 70'), Родри (Фолден 76'), Гюндоган, Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тете, Коваленко (Маркос Антонио 80'), Коноплянка (Соломон 65'), Мораес (Сикан 89').

В параллельном матче группы С Аталанта дома переиграла Динамо Загреб.

Турнирное положение команд в группе С:

Таким образом, Манчестер Сити гарантировал себе первое место в квартете С, судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов решится в последнем туре. Решающий матч группового этапа ЛЧ Шахтер проведет дома против Аталанты. Игра состоится 11 декабря.

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