Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер отправился в гости к Манчестер Сити.
Украинскому клубу эксперты прогнозировали поражение, однако команда Луиша Каштру смогла добыть важнейшую ничью на Этихад Стэдиум (1:1).
Автором единственного гола в составе "горняков" стал Монор Соломон, вышедший на замену, тогда как за Ман Сити отличился взятием ворот Илкай Гюндоган.
Смотрите видео голов и обзор матча Ман Сити - Шахтер:
Манчестер Сити — Шахтер 1:1
Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).