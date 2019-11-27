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Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
07:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Донецкий Шахтер отправился в гости к Манчестер Сити.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер отправился в гости к Манчестер Сити.

Украинскому клубу эксперты прогнозировали поражение, однако команда Луиша Каштру смогла добыть важнейшую ничью на Этихад Стэдиум (1:1).

Автором единственного гола в составе "горняков" стал Монор Соломон, вышедший на замену, тогда как за Ман Сити отличился взятием ворот Илкай Гюндоган.

Смотрите видео голов и обзор матча Ман Сити - Шахтер:

Манчестер Сити — Шахтер 1:1

Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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