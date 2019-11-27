Мораес получил травму в матче против Ман Сити

Новости спорта:Форвард Шахтера Жуниор Мораес получил травму в матче Лиги чемпионов.

В рамках поединка против Манчестер Сити в Лиге чемпионов форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес покинул поле на носилках.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал, что случилось с бразильским украинцем.

"Он почувствовал, небольшую, но очень острую боль в копчике. Возможно, это была накопленная усталость, думаю, он мог бы играть, жертвовать собой.

Мы решили не рисковать и убрать его, дать ему время отдохнуть. Надеюсь, он восстановится к следующему матчу", — отметил португальский специалист.