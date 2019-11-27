Динамо отправилось в Швецию на матч Лиги Европы: состав киевлян

Новости спорта:Алексей Михайличенко объявил заявку на поединок 5-го тура Лиги Европы против Мальме из одноименного города.

лавный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко объявил заявку на поединок 5-го тура Лиги Европы против Мальме из одноименного города.

Интересно, что на игру не поедет центральный защитник Денис Попов, а его место в заявке занял Александр Сирота. По информации официального сайта киевлян, у 20-летнего футболиста мышечное повреждение.

Заявка Динамо выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан.

Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко.

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский.

Нападающие: Родригес, Соль, Беседин.

Поединок Мальме - Динамо начнется в 22:00 в четверг, 28 ноября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция.