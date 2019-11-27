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Шахтеру на заметку: обзор мачта Аталанта - Динамо З (Видео)

Шахтеру на заметку: обзор мачта Аталанта - Динамо З (Видео)
09:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вашему вниманию видео лучших моментов поединка ЛЧ.

В матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов соперники Шахтера по группе Аталанта и загребское Динамо выявляли сильнейшего на Сан-Сиро.

Подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось добыть первую победу в текущем розыгрыше ЛЧ (2:0), сохранив таким образом шансы на выход в плей-офф.

К слову, украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты, однако появился на поле в концовке второго тайма.

Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта - Динамо Загреб:

Аталанта - Динамо З 2:0

Голы: Муриэль, 27 (пенальти), Гомес, 47.

Аталанта: Голлини — Хатебур (Кастань, 65), Толои, Паломино, Кьяер, Госенс - Фройлер, де Рон - Гомес (Малиновский, 90), Пашалич - Муриэль (Иличич, 61).

Динамо Загреб: Ливакович — Стоянович (Джира, 75), Теофиль-Катрин, Перич, Леовац, Иванушец (Гояк, 67), Ольмо (Шитум, 90), Оршич, Адеми, Дилавер, Петкович.

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ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо З.
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