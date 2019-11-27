Машина: Левандовски установил впечатляющий рекорд Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта:Роберт Левандовски забил четыре гола в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды за рекордно короткий срок.

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски забил четыре гола в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды (6:0) за рекордно короткий срок.

31-летний форвард сделал покер лишь за 14 минут и 31 секунду. Первый гол от поляка влетел в сетку ворот сербов на 53-й минуте игры, а четвертый гол от Левандовски — на 68-й минуте.

Обзор матча:

В текущем сезоне Левандовски забил 27 голов в 21 матче за Баварию во всех турнирах, а также сделал один результативный пас.

Бавария еще до 5-го тура успешно квалифицировалась в плей-офф Лиги чемпионов. В рамках Бундеслиги мюнхенцы занимают третье место турнирной таблицы.