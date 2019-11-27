Во Второй лиге Украины состоялась громкая тренерская отставка

Новости спорта:Главный тренер винницкой Нивы Коллинз Нгаха покинул пост по собственному желанию.

Главный тренер винницкой Нивы Коллинз Нгаха покинул сегодня пост по собственному желанию. Наставник решил, что в связи с результатами команды, он должен уступить место другим специалистам.

«Во-первых, результат команды немного не тот, который мы ожидали. Во-вторых, сказалась усталость и эмоциональное напряжение. Хотелось бы больше времени уделять семье. Также я продолжу занимаюсь маленькими футболистами в собственной Академии.

Думаю, сейчас является правильным освободить место для другого специалиста. Возможно, он наладит игровой и тренировочный процесс таким образом, чтобы команда показала лучший результат в следующем году.

В нашей команде сейчас собраны довольно неплохие футболисты. Плюс молодежь, которая набрала определенный опыт и растет в игровом плане. Разумеется, с молодыми игроками нужно много работать. Надеюсь, новые тренеры помогут поставить Ниве игру. И она будет демонстрировать зрелищный футбол, который будет отвечать главной команде области.

Я всегда буду переживать и болеть за нашу команду. Если в некоторых моментах Ниве будет нужна моя помощь, я буду готов ее предоставить. Все неравнодушные к футболу должны понимать, что профессиональный клуб Винницкой области – превыше всего!

Возможно, когда-то вернусь в Ниву. Думаю, двери в клуб для меня не закрыты. Мы прощаемся с руководством и игроками по-дружески. Далее будем встречаться и общаться», – приводит слова Коллинза официальный сайт клуба.