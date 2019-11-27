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Тете - о матче против Ман Сити: Хороший результат

Тете - о матче против Ман Сити: Хороший результат
10:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тете прокомментировал ничейный исход вчерашнего матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Вингер Шахтера Тете прокомментировал ничейный исход вчерашнего матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1).

Напомним, в первом тайме бразилец не реализовал выход на почти пустые ворота, которые прикрывали только защитники Горожан.

«Очень сложная игра, очень важная игра, дома у Манчестер Сити. Эта ничья — хороший результат», — рассказал футболист в комментарии ТК Футбол.

«В том моменте я не сразу увидел мяч, но очень хорошо, что эта возможность была. Очень рад, что я — сегодня лучший игрок. Эта ничья очень важна. Нужно продолжать».

«Хорошее взаимодействие с Додо? Ну это Бог. Когда он кого-то выбирает, чтобы благословить, так и происходит. Я очень рад. Сейчас очень важно продолжать работать в том же духе».

Всего в нынешнем сезоне на счету 19-летнего бразильца 4 гола и 3 результативных передачи в 13 матчах во всех турнирах.

В воскресенье, 1 декабря, подопечные Луиша Каштру сыграют с Мариуполем в чемпионате Украины.

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ФК Шахтер, ФК Ман Сити, Футбол, Новости футбола, Тете.
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