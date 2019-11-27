Пуканыч: Отсутствие Марлоса помогло Шахтеру против Ман Сити

Новости спорта:Бывший футболист Шахтера Адриан Пуканыч прокомментировал поединок дончан в Лиге чемпионов против Манчестер Сити.

Полузащитник донецкого "Шахтера" 2000-20009 лет Адриан Пуканыч поделился своими мыслями после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" (1:1).

До встречи, рассуждает Адриан, мало кто рассчитывал на такой сценарий, но "Шахтер" выдал классный матч, действовал в несвойственной для себя манере, вторым номером.

Да, ошибки были, но горняки четко придерживались своего плана на игру. И при этом команда хорошо выбегала в контратаки.

Если бы Тете забил гол в дебюте первого тайма, сценарий матча, рассуждает Адриан, был бы тем же. Но 36-летний футболист заметил особенность манеры игры "Шахтера" в матче с "Сити".

"Шахтер" выходил из своей половины поля за счет длинных передач. Это как раз тот случай, когда отсутствие Марлоса пошло на пользу. В какой-то степени расчет на быстрого Тете себя оправдал. Хотя хладнокровия, а отсюда и мастерства, бразильцу не хватило. Несколько раз этот полузащитник игнорировал Додо, а тот прекрасно забегал, - удивился Адриан. - Но в целом Тете справился со своими обязанностями. Ведь он и в голевой атаке принял активное участие, отдал пас на того же Додо.

Возможно, рассуждает Пуканыч, в Манчестере ожидали, что отсутствие двух лидеров Шахтера скажется на потенциале команды.

Но это только подстегнуло "горняков", они еще больше сплотились.