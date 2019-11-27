Именитый агент поможет Маркевичу укомплектовать Черноморец зимой

Новости спорта:Одесский клуб ожидают большие перемены.

После завершения осенней части сезона в Черноморце началась чистка рядов, а трансферами команды в межсезонье займется известный футбольный агент Вадим Шаблий, сообщает Ua-football.com.

Ранее одесский клуб уже покинули Дмитрий Безотосный, Денис Васильев, Максим Войтиховский, Василий Павлов, Владимир Коваль, Александр Голиков, Андрей Ткачук, Олег Остапенко и Александр Ковпак.

Помимо этого, вскоре Черноморец может избавиться также от Виталия Гошкодери, Владимира Аржанова, Сергея Воронина и Константина Ярошенко.

Команда Остапа Маркевича выйдет из отпуска 13 января, Черноморец соберется на своей клубной базе в Совиньоне, а 2 февраля команда полетит на второй подготовительный сбор в Турцию.

Одесситы находятся на десятом месте турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 22 очка после 19 сыгранных туров.