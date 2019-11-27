Барселона vs Боруссия Д: где смотреть матч за первое место

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В среду, 27 ноября. в в группе F состоятся едва не решающие матчи за выход из группы. Барселона будет принимать Боруссию из Дортмунда, а Славия Прага - мотивированный Интер.

Безусловно, все решится в последнем туре, но сегодня все может еще больше запутать ситуацию в группе.

Матч Барселона - Боруссия Д покажут в Украине на канале Футбол 1. Текстовая трансляция с видео голов - на сайте Телеграф.

Начало матчей в группе F в 22:00 по киевскому времени.

Ситуация в группе перед матчами 27 ноября

Напомним, в прошлых матчах Боруссия Д и Барселона сыграли 0:0, а Интер со Славией - 1:1.