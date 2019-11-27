Ракицкий рассказал о несостоявшемся переходе в Динамо Киев

Новости спорта:Бывший игрок Шахтера Ярослав Ракицкий поделился о том, как в свое время мог перейти в Динамо Киев.

Экс-защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий признался, что в начале своей футбольной карьеры мог оказаться в киевском «Динамо»:

- Вы начинали карьеру в маленьком украинском городе Першотравенске. Расскажите детали.

– Это маленький город, тысяч 30 население. Там был хороший тренер: Павел Васильевич Дулинов. У него было много друзей, работающих в «Шахтере», мы занимались у него, в частности вместе с футболистом Виталием Виценецем.

- Это который был у вас свидетелем на свадьбе?

– Да-да. Мы с одного города, в один день родились, но с разницей в год. Я ездил на просмотр в Киев к «Динамо», но что-то не пошло, и я в итоге оказался в «Шахтере».

- А кто в футбол вас привел?

– Больше всего возил и водил дедушка. Спортивный дед, любит теннис настольный. Сейчас ему 75 лет исполнилось. До сих пор в пинг-понг рубится.

- Вы почти два десятилетия провели в Донецке. Очень сложно, по моим ощущениям, решиться на переход после такого срока.

– Очень сложно, очень слезно. Всё это долго обдумывалось мной и женой. Надо было сделать этот шаг. Позвонил президенту, мы с ним поговорили и все обсудили.

Ранее Ракицкий заявил, что был бы лишним в сборной Украины.