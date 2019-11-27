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Канте угрожали оружием за переход в Челси

Канте угрожали оружием за переход в Челси
18:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший агент Канте угрожал футболисту расправой.

Рашид Саадна, бывший агент французского полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте, угрожал футболисту расправой, утверждает L'Equipe со ссылкой на Mediapart.

В распоряжении Mediapart есть аудиозапись, на которой агент угрожает хавбеку, требуя долю от € 4,8 млн, которые получил другой агент Канте Абделькарим Дюа за его переход из «Лестер Сити» в «Челси».

На встречу с Канте Саадна пришёл со своим братом Хуари, который имел при себе оружие.

«Я даю тебе возможность выбора. Ты работаешь со мной и прекращаешь сотрудничество с Дюа. Я не шучу. Либо ты уладишь этот вопрос, либо я займусь им сам», — сказал Саадна.

Девушка героя Шахтера Манора Соломона (Фото)

При этом Саадна отрицает информацию о том, что он угрожал Канте, который перешёл в «Челси» летом 2016 года за € 35,8 млн.

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Сборная Франции, ФК Челси, АПЛ, Н'Голо Канте, Рашид Саадна.
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