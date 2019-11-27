Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Киевляне дважды забили в компенсированное время.

В ответном матче финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 на выезде сыграло вничью с ПАОКом со счетом 2:2. Первую встречу противостояния киевляне выиграли 3:0.

ПАОК повел в счете уже на 14-й минуте матча. Гиоргос Думцис реализовал пенальти. В середине первого тайма Христос Цолис удвоил преимущество хозяев поля.

В компенсированное время ПАОК остался в меньшинстве. Красную карточку получил Эфстатиос Тахатос. Динамо воспользовалось большинством и сравняло счет. Голы на счету Евгения Исаенко и Николая Яроша.

Таким образом, Динамо удалось удержать преимущество, добытое в первом матче, и выйти в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В прошлом году Динамо U-19 вылетело в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив в серии пенальти молодежной команде Хоффенхайма.

ПАОК U-19 — Динамо U-19 2:2 (первый матч — 0:3)

Голы: Думцис, 14 (пен), Цолис, 23 — Исаенко, 90+4, Ярош, 90+6.

ПАОК: Талихманидис — Тахатос, Панайоту (Гросдис, 46), Михайлидис, Калуцикидис — Цолис (Гкортезиани, 72), Гиаксис, Циггарас — Думцис, Куциас (Пурнарас, 60), Панидис (Цопуроглу, 68).

Динамо: Нещерет — Скорко, Беловар, Забарный, Вивчаренко — Белошевский — Волошин (Бодня, 34), Надольский (Ванат, 80) — Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко, Шулянский (Ярош, 90+4).

Предупреждения: Тахатос, Пурнарас — Скорко, Белошевский, Бодня, Вивчаренко, Надольский, Близниченко, Исаенко.

Удаление: Тахатос, 90+2 (вторая желтая).

Напомним, что юношеская команда Шахтера вчера проиграла Манчестер Сити (0:5) и потеряла шансы на выход из группы.