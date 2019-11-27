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Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире

Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
19:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Пьянич считает, что Роналду - самый важный игрок Ювентуса.

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич рассказал о физическом и психологическом состоянии партнера по клубу Криштиану Роналду.

"Сейчас Криштиану Роналду в порядке как в психологическом и физическом плане. Он - самый важный игрок Ювентуса.

В последних играх он доказал, что номер один как в нашем клубе, так и на международной арене.

В Лиге чемпионов у нас все в порядке. Выиграть этот замечательный турнир - наша главная цель", - признался Пьянич в интервью Sky Sport Italia.

Девушка героя Шахтера Манора Соломона (Фото)

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вышел на матч Лиги Чемпионов против Атлетико с новой прической.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола.
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