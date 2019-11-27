Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич рассказал о физическом и психологическом состоянии партнера по клубу Криштиану Роналду.
"Сейчас Криштиану Роналду в порядке как в психологическом и физическом плане. Он - самый важный игрок Ювентуса.
В последних играх он доказал, что номер один как в нашем клубе, так и на международной арене.
В Лиге чемпионов у нас все в порядке. Выиграть этот замечательный турнир - наша главная цель", - признался Пьянич в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вышел на матч Лиги Чемпионов против Атлетико с новой прической.