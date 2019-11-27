Барселона - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Прямая онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов.

Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Обслуживать матч будет бригада французских арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

БАРСЕЛОНА 2:0 БОРУССИЯ Д

Голы: Суарес 29, Месси 33

45'+3 - Первый тайм окончен.

45+2 - Антуан Гризманн (Барселона) получил мяч, но потерял его прежде, чем что-то успеть с ним сделать, защитник хорошо сыграл в отборе.

39' - Ашраф Хакими (Боруссия Дортмунд) слишком агрессивно играет, и судья матча Clement Турпен свистит фол.

33' - ГОЛ! Луис Суарес исполнил передачу на Лионель Месси (Барселона), и тот, сохраняя хладнокровие пробил в правую часть ворот. 2:0.

29' - ГОЛ! Луис Суарес (Барселона) расчехлил пушку и вогнал мяч в сетку ворот!

26' - Эрнесто Вальвериде вынужден заменить одного из игроков, это Усман Дембеле получил травму. Она слишком серьезной оказалась, и Антуан Гризманн (Барселона) выйдет на поле.

23' - Нико Шульц (Боруссия Дортмунд) получил передачу в штрафной, поднял голову и низом пробил по центру ворот, но Марк-Андре Тер Штеген среагировал четко.

17' - Лукаш Пишчек (Боруссия Дортмунд) отправил заброс в штрафную. Но оборона начеку в этот раз, мяч выбит.

15' - Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд) совершает грубый фол на Суаресе.

10' - Лионель Месси (Барселона) упустил шанс забить со штрафного с 21 метров. Он попал в стенку, которую выстроил голкипер.

2' - Нико Шульц (Боруссия Дортмунд) получил мяч в штрафной и опасно пробил, но один из защитников успел подставиться под мяч. Трудно сказать, спас бы вратарь или нет.

Матч начался

Стартовые составы команд:

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Ленгле, Умтити, Фирпо — Ракитич, Бускетс, Де Йонг — Месси, Суарес, Дембеле.

Запасные: Нето, Тодибо, Артур, Ваге, Гризманн, Видаль, Фати.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканджи, Хуммельс, Шульц — Витсель, Вайгль — Хакими, Брандт, Геррейру — Ройс.

Запасные: Хитц, Загаду, Санчо, Дауд, Гетце, Азар, Шмельцер.

Барселона лидирует в группе F после четырех туров и имеет хорошие шансы на выход с первого места. Каталонцы не проигрывают, но дважды сыграли вничью против Боруссии и Славии в последней игре. В домашнем матче против Боруссии каталонцам нужно победить, чтобы досрочно выиграть группу F.

Ситуация в группе перед матчами 27 ноября

Боруссия занимает второе место в группе, отставая от Барселоны на одно очко и опережая Интер на три. Негативный результат в Барселоне осложнит задание выхода из группы, но хотя бы ничья позволит Боруссии контролировать борьбу минимум за вторую строчку в группе.