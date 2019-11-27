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Челси удержал ничью в матче против Валенсии

Челси удержал ничью в матче против Валенсии
22:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В сложнейшем матче Челси на выезде сумел удержать ничью над Валенсией.

Подопечным Фрэнка Лампарда нельзя было проигрывать, иначе шансы на выход в плей-офф практически не оставалось бы.

Несмотря на четыре забитых гола на две команды, счет мог быть более крупным в матче: как минимум два раза практически 100% моменты не реализовал Макси Гомес, а в концовке встречи "летучие мыши" и вовсе могли вырвать победу, Родриго Морено упустил возможность принести своей команды три пункта.

В следующем туре Валенсия отправляется на выезд к Аяксу, а Челси на Стэмфорд Бридж примет Лилль.

Валенсия – Челси 2:2

Голы: Солер, 40, Васс, 82 – Ковачич, 41, Пулишич, 50

Валенсия: Силлессен – Коста (Гамейро, 65), Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Ли Ка Ин, 78)- Родриго, Гомес

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич – Виллиан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайи, 46), Пулишич

Предупреждения: Васс, Гарай – Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага

На 65-й минуте матча Парехо не реализовал пенальти.

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УЕФА, ФК Валенсия, Лига Чемпионов, ФК Челси, ЛЧ.
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