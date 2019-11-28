Александрия - Вольфсбург: слова Шарана перед матчем

Новости спорта:Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против Вольфсбурга.

Владимир Шаран рассказал о подготовке команды к матчу против Вольфсбурга, а также надеется воспользоваться слабыми местами "волков".

"Должны были прилететь во Львов, но из-за сильного тумана остались в Александрии. Сегодня прилетели и сразу провели тренировку. Настроение ухудшилось из-за того, что некоторые футболисты под вопросом, а некоторые не смогут принять участие в игре".

"Бухал не поможет нам, ибо травмировался в игре с Зарей. Есть еще некоторые вопросы, завтра все выяснится. А вообще, ребята в хорошем настроении и готовятся к важнейшему матчу".

"Считаю, что проблемы есть у каждой команды, Вольфсбург – не исключение. Мы играли с ними два месяца назад, у них было много кадровых потерь. Мы просмотрели много матчей, а все игроки их восстановились. Были матчи, где они проигрывали с крупным счетом – Лейпцигу, Байеру. Проблем хватает, но такие периоды бывают. Тем не менее, я считаю Вольфсбург фаворитом нашей группы. Команда активно начинает матч, а во втором тайме у них появляются некоторые проблемы, которыми мы хотим воспользоваться".

"Для нас ничейные результаты – позитивные. Но нужно реально смотреть на вещи. Безусловным фаворитом матча будет Вольфсбург. Нужно реализовывать свои моменты и не пропускать. Нужно обратить внимание на защиту – будет надежная оборона, и будут моменты возле ворот соперника создаваться", — сказал Владимир Шаран на предматчевой пресс-конференции.

Матч Александрия — Вольфсбург состоится в четверг, 28 ноября, в 19:55 на Арене-Львов.