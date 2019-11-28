В Заре рассказали подробности перехода Лунина в Реал

Новости спорта:Сергей Рафаилов рассказал о трансферной политике клуба и раскрыл подробности перехода вратаря Андрея Лунина в "Реал".

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в шоу «ТаТоТаке» рассказал о трансферной политике клуба и раскрыл подробности перехода вратаря Андрея Лунина в «Реал».

«Вся трансферная политика начинается с меня и заканчивается на мне. Перед открытием трансферного окна мы понимаем, какие футболисты уйдут. Их либо надо продавать, ведь они не подпишут с нами контракт и уйдут, либо уже не помощники «Заре».

Японца Урату брали чисто из экономических целей, чтобы выйти на этот рынок. Хотя футболист он неплохой. Но Скрипник сказал, что не умеет тренировать 30 человек, а только 20.

Переход Кабаева связан с задолженностью «Черноморца» перед нами. Они должны были 4,5 млн гривен, дали Кабаева, мы еще чуть за него доплатили. Решили с их новым руководством этот вопрос полюбовно.

По Лунину была договоренность с «Реалом» не называть суму трансфера. Они просили. В прессе была сумма 9 млн евро – она близка к реальности. Плюс бонусы. Это на самое большое предложение. От «Эвертона» было больше.

Были предложения от 5 топ-команд Англии, Испании, Италии. Был еще вначале «Ред Булл» немецкий. Это неправда, что «Днепр» получает 50% за трансфер, он вообще здесь не завязан, только «Заря». Все футболисты, пришедшие из «Днепра», полностью принадлежат «Заре».

По переходу Юрченко. Агент Головаш все рассказал, только не рассказал, что он требовал вознаграждение за переход и 50% от последующей продажи. Эти наперстки от агентов где-то проходят, а где-то не проходят».