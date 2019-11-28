Скачать
Четверг, 28.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы

В Заре рассказали подробности перехода Лунина в Реал

В Заре рассказали подробности перехода Лунина в Реал
09:47 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Сергей Рафаилов рассказал о трансферной политике клуба и раскрыл подробности перехода вратаря Андрея Лунина в "Реал".

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в шоу «ТаТоТаке» рассказал о трансферной политике клуба и раскрыл подробности перехода вратаря Андрея Лунина в «Реал».

«Вся трансферная политика начинается с меня и заканчивается на мне. Перед открытием трансферного окна мы понимаем, какие футболисты уйдут. Их либо надо продавать, ведь они не подпишут с нами контракт и уйдут, либо уже не помощники «Заре».

Японца Урату брали чисто из экономических целей, чтобы выйти на этот рынок. Хотя футболист он неплохой. Но Скрипник сказал, что не умеет тренировать 30 человек, а только 20.

Переход Кабаева связан с задолженностью «Черноморца» перед нами. Они должны были 4,5 млн гривен, дали Кабаева, мы еще чуть за него доплатили. Решили с их новым руководством этот вопрос полюбовно.

По Лунину была договоренность с «Реалом» не называть суму трансфера. Они просили. В прессе была сумма 9 млн евро – она близка к реальности. Плюс бонусы. Это на самое большое предложение. От «Эвертона» было больше.

Были предложения от 5 топ-команд Англии, Испании, Италии. Был еще вначале «Ред Булл» немецкий. Это неправда, что «Днепр» получает 50% за трансфер, он вообще здесь не завязан, только «Заря». Все футболисты, пришедшие из «Днепра», полностью принадлежат «Заре».

По переходу Юрченко. Агент Головаш все рассказал, только не рассказал, что он требовал вознаграждение за переход и 50% от последующей продажи. Эти наперстки от агентов где-то проходят, а где-то не проходят».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, Сергей Рафаилов, Новости футбола, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
02 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
03 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
04 Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
05 Барселона - Боруссия Д: видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь