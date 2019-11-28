"Продают билеты тем, кто болеет против команды": Лашкул - о конфликте в Черкащине

Новости спорта:Владимир Лашкул рассказал о конфликте вокруг Центрального стадиона.

Инвестор ФК "Черкащина" Владимир Лашкул рассказал о конфликте вокруг Центрального стадиона в областном центре и причину, по которой команде пришлось проводить последние матчи осеннего отрезка чемпионата в Первой лиге не в родном городе, а в Киевской области.

Лашкул отметил, что клуб был вынужден платить коммунальному предприятию Центральный стадион за аренду более 30 000 за каждую игру.

"Притом не получив за эту сумму никакой другой услуги, кроме права тренироваться на запасном футбольном поле, которое находится не в лучшем качестве, и продавать билеты на матчи", - возмутился инвестор "Черкащины".

Поэтому подготовкой к матчам, рекламно-информационным обеспечением, реализацией билетов клуб был вынужден заниматься самостоятельно.

"Но это не совсем логично, ведь стадион - собственность городского совета и здесь работает директор, администрация. Поэтому, когда подписывали договор о проведении матчей на стадионе, мы предлагали, чтобы стадион, как распорядитель спортивного сооружения, взял на себя и некоторые вопросы по организации матчей. Ведь речь идет о празднике футбола для Черкасс на стадионе городского совета", - констатирует Владимир Лашкул.

По словам инвестора клуба, рекламно-информационной работой и продажей билетов мог бы заниматься стадион. Ведь в администрации для этого кадровые ресурсе и другие возможности.

"Например, за размещение рекламы на носителях стадиона клуб мог бы не платить деньги. А то получается очень смешная история: чтобы разместить анонс с датой и началом матча на заборе стадиона также было нужно было платить деньги, - удивляется Лашкул. - И другие возможности в городе стадион как коммунальное предприятие городского совета стадион мог бы использовать более эффективно: реклама в городском коммунальном транспорте, кинотеатрах, в местах массового отдыха".

Зато средства от продажи билетов могли бы поступать в собственность стадиона, и благодаря им компенсировались бы расходы за аренду.

"При такой концепции сотрудничества понятно, что коллектив должен был бы брать на себя ответственность за рекламно-информационную работу среди жителей города и области, за поддержку команды, за организацию на стадионе футбольного праздника во время каждого матча, - говорит инвестор ФК "Черкащина". - Тогда и за результат команды были бы общие переживания".

Зато за аренду заплатил клуб.

"А стадион продал пропуска на VIP-трибуну и клуб об этом даже в известность не поставили, - возмутился Владимир Лашкул. - А во время футбольных матчей, когда соперники команды "Черкащина" остро атаковали или достигали успеха, то часть присутствующих на VIP-трибуне почему-то очень эмоционально болела за команды соперников. То есть, против "Черкащины". Это обидно и грустно".