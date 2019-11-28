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Найнгголан: В сборной Бельгии курили еще 6-7 человек, но попадался только я

Найнгголан: В сборной Бельгии курили еще 6-7 человек, но попадался только я
16:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Раджа Найнгголан рассказал, что очень много футболистов являются курильщиками.

Полузащитник "Кальяри" Раджа Найнгголан высказался о своей вредной привычке – курении, а также поделился воспоминаниями о проблемах в сборной Бельгии, связанных с ней.

"Если к тебе приклеивается определённый ярлык, то избавиться от него в дальнейшем невозможно. Я читал слова Свена Ниса. Он не может поверить, что я курил, но как велосипедист может говорить что-то о футболисте? Они сидят на велосипеде по семь часов, мне же приходится бегать час или полтора. Это невозможно сравнивать.

Курящих футболистов очень много. В расположении сборной Бельгии помимо меня курили ещё шесть или семь человек, но только я попадался за этим занятием", — цитирует Найнгголана Football Italia со ссылкой на Eleven Sports.

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Футбол, Новости футбола, Раджа Найнгголан.
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