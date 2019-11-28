Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Новости спорта:Мальме принимает Динамо в рамках матча Лиги Европы.

В четверг, 28 ноября, Мальме примет Динамо в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы 2019/20. Игра состоится на стадионе "Мальме Нью Стэдиум", а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом.

Составы команд:

"Мальме": Далин, Ларссон, Сафари, Рикс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтссон, Инносент (Ракип 46'), Л. Нильсен, Бергет.

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Цыганков, Миколенко, Буяльский, Шабанов, Беседин, Кадар, Кендзера.

Мальме 3:2 Динамо

Голы: Бенгтссон 2', Розенберг 48', Ракип 57' - Миколенко 18', Цыганков 39'

57' - Гол! Вышедший на замену Ракип пробил из пределов штрафной =в угол ворот Бущана.

53' - Опасно! Розенберг не попадает по пустым воротам с пары метров после прострела с левого фланга.

52' - Опасно! Бущан в простой ситуации не поймал мяч, после чего форвард хозяев пробивал с нескольких метров - повезло киевлянам, что арбитр зафиксировал офсайд.

51' - Миколенко пальнул издали - рядом с перекладиной.

48' - Гол! Розенберг забивает после розыгрыша штрафного.

46' - Замена у Мальме: Ракип меняет Инносента.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

45' - Опасно! Беседин пробил из пределов штрафной - рядом со штангой.d

Видео гола Цыганкова:

40' - Гол! Цыганков после прострела Буяльского с левого фланга расстрелял ворота Далина.

39' - Опасно! Вербич пробивал с угла вратарской, кипер хозяев спас.

36' - Сидорчук получил предупреждение за неспортивное поведение.

33' - Команды "встали", пока десятиминутка без моментов.

23' - Шабанов нарушает правила и получает предупреждение, следующий матч пропустит защитник.

20' - Шепелев получил предупреждение.

Видео гола Миколенко:

18' - Гол! Миколенко сравнивает счет в матче. Виталий замкнул прострел Буяльского с правого фланга.

15' - Опасно! Вербич из убойной позиции пробивал вкасание - Далин ногой отбивает мяч.

13' - Цыганков забивает гол, но арбитр зафиксировал офсайд.

11' - Бущан поймал мяч после удара Рикса.

10' - Беседин пробил сходу с линии штрафной - мимо.

5' - Шепелев после отскока пробил издали - удар блокирован.

5' - Опасно! Вербич пробил с острого угла - мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

4' - Опасно! Буяльский получил мяч вблизи 11-метровой отметки и пробил - Далин спасает свое и ворота.

Видео гола Бенгтссона:

2' - Гол! Бенгтссон забивает после скидки партнера головой.

Матч начался!

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Турнирная ситуация в группе В

После четырех туров и Динамо и Мальме претендуют на выход в следующий раунд Лиги Европы. В случае победы киевляне оформят досрочный выход в плей-офф.