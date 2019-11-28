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Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
19:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В субботу, 30 ноября, состоится жеребьевка отбора на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

24 команды будут разделены на шесть групп по четыре в каждой. Дальше выйдут коллективы, занявшие 1-2 места, а также четверо лучших из занявших третьи места.

Впервые в истории турнир примут сразу 11 государств – Азербайджан (Баку), Великобритания (Лондон и Глазго), Венгрия (Будапешт), Германия (Мюнхен), Дания (Копенгаген), Ирландия (Дублин), Испания (Бильбао), Италия (Рим), Нидерланды (Амстердам), Россия (Санкт-Петербург), Румыния (Бухарест).

В связи с проведением Евро в разных странах частично состав групп уже известен – страны, чьи города будут принимать турнир, будут играть часть матчей у себя дома. Отметим, что Украина не попадет в группу В к сборной России по политическим причинам.

Уэльс готов принять матчи Евро-2020 вместо России

Группа A: Италия (Стадио Олимпико, Рим), Азербайджан (Олимпийский стадион, Баку)

Группа B: Россия (стадион Санкт-Петербург), Дания (Паркен, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румыния (Национальная арена, Бухарест)

Группа D: Англия (Уэмбли, Лондон), Шотландия (Хэмпден Парк, Глазго)

Группа E: Испания (Сан-Мамес, Бильбао), Ирландия (Дублин Арена)

Группа F: Германия (Футбольная Арена Мюнхен), Венгрия (Пушкаш Арена, Будапешт).

Что касается сборной Украины, то наша команда попала в первую корзину. Как известно, онлайн жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября, но уже известен один из соперников "сине-желтых" — это сборная Нидерландов.

Из третьей корзины соперниками подопечных Андрея Шевченко могут стать следующие команды: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция или Чехия.

На данный момент известны лишь две сборные, что попали в четвертую корзину: Финляндия и Уэльс. Остальные четыре команды станут известны весной, когда пройдет плей-офф Лиги наций.

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 19:00 по киевскому времени.

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Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Жеребьевка Евро-2020.
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