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Ривалдо: Если Месси получит Золотой мяч, то это будет справедливо

Ривалдо: Если Месси получит Золотой мяч, то это будет справедливо
20:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ривалдо прокомментировал информацию о победе Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч-2019".

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал информацию о том, что обладателем "Золотого мяча"-2019 станет аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси.

"Если Месси получит "Золотой мяч", то это станет справедливо. Но, поскольку мы не знаем критериев присуждения награды, то нам, возможно, следует подождать и посмотреть, что произойдёт.

Я не верю, что Месси уговаривал Неймара вернуться в "Барселону". Конечно, они часто общаются, потому что играли вместе и являются хорошими друзьями. Но я сомневаюсь, что Месси решил взять на себя роль президента или спортивного директора "Барселоны", — приводит слова Ривалдо A Bola со ссылкой на Betfair.

Напомним, что ранее Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Ривалдо, Новости футбола.
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