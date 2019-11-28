Александрия прощается с Лигой Европы

Новости спорта:Александрия лишилась теоретических шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Сент-Этьен" принимал "Гент". Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар" и завершилась со счётом 0:0.

В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" принимала "Вольфсбург". Встреча прошла во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Автором единственного гола стал нападающий "Вольфсбурга" Ваутер Вегорст, реализовавший пенальти в концовке первого тайма.

"Гент" и "Вольфсбург", представляющие группу I, досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.