Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Динамо и Мальме провели матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо и Мальме провели матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в поединке открыл Расмус Бенгтссон на 2-й минуте. Динамо сравняло счет на на 18-й минуте. Голом отметился Миколенко. На 39-й минуте Цыганков вывел киевлян вперед.

На 48-й минуте поединка второй гол за Мальме оформил Росенберг, а на 57-й команду вперед вывел Ракип. Берьямин Вербич сравнял счет на 77-й минуте.

На 5-й минуте добавленного времени Росенберг оформил дубль и обеспечил Мальме победу.

Мальме — Динамо 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+5, Ракип, 57 — Миколенко, 18, Цыганков, 40, Вербич, 77

Мальме: Далин — Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+6) — Баширу, Инносент (Ракип, 46), Траустасон, Рикс — Розенберг, Бергет.

Динамо: Бущан — Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко — Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71) — Цыганков, Беседин, Вербич (Караваев, 81).