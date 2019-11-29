Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

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07:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Динамо и Мальме провели матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо и Мальме провели матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в поединке открыл Расмус Бенгтссон на 2-й минуте. Динамо сравняло счет на на 18-й минуте. Голом отметился Миколенко. На 39-й минуте Цыганков вывел киевлян вперед.

На 48-й минуте поединка второй гол за Мальме оформил Росенберг, а на 57-й команду вперед вывел Ракип. Берьямин Вербич сравнял счет на 77-й минуте.

На 5-й минуте добавленного времени Росенберг оформил дубль и обеспечил Мальме победу.

Мальме — Динамо 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+5, Ракип, 57 — Миколенко, 18, Цыганков, 40, Вербич, 77

Мальме: Далин — Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+6) — Баширу, Инносент (Ракип, 46), Траустасон, Рикс — Розенберг, Бергет.

Динамо: Бущан — Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко — Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71) — Цыганков, Беседин, Вербич (Караваев, 81).

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Мальме.
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