Герта намерена пригласить экс-тренера Баварии

Новости спорта:Нико Ковач может со следующего сезона стать новым наставником берлинской Герты.

Бывший тренер мюнхенской Баварии хорват Нико Ковач может со следующего сезона стать новым наставником берлинской Герты. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, наставник команды Юрген Клинсманн, который пришел в Герту только несколько дней назад, не планирует задерживаться в Берлине на следующий сезон.

Таким образом, команда рассматривает кандидатуру Нико Ковача как основную.

Стоит отметить, что Ковач покинул мюнхенскую Баварию в начале ноября после разгромного поражения от франкфуртского Айнтрахта (1:5).

Сейчас берлинский клуб переживает не лучшие времена, так как расположился аж на 15 месте в таблице Бундеслиги, и имеет одинаковое количество очков с Фортуной (15), которая находится в зоне вылета.