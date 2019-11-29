Слова Михайличенко после поражения от Мальме

Новости спорта:Алексей Михайличенко на послематчевой конференции дал развернутый комментарий по игре киевского клуба в матче 5-го тура Лиги Европы с Мальме.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко на послематчевой конференции дал развернутый комментарий по игре киевского клуба в матче 5-го тура Лиги Европы с Мальме. На выезде киевляне уступили со счетом 3:4.

«Судейский фактор не буду трогать, это бесполезно. Трудно играть когда каждый тайм начинается с пропущенного гола и стандарта перед ним. Это уже не первый раз, может не хватает концентрации, или тяжело входим в игру.

Но сама игра, особенно в первом тайме вселяла оптимизм, что все продолжится. Но, к сожалению, снова пропущенный мяч, удаление, ребята начали нервничать. Игра была сломана, было много брака. Но молодцы, играли до конца, сражались, но, к сожалению, на последних секундах на хватило концентрации.

Надо принимать ситуацию как есть, у нас осталась одна игра. Если бы отошли назад при счете 3:3 было бы еще сложнее. Нужна контригра, чтобы отодвинуть мяч от своих ворот. Даже вдесятером мы смогли забить. Команда продолжала играть, но были допущены ошибки, которые повлияли на результат.

Тяжело говорить об эмоциях, потому что нервы были на пределе. Почему не смогли переломить игру во втором тайме после пропущенного мяча? Для этого нужно время, чтобы перестроиться. Ну и, наверное, соперник не дал.

После второго пропущенного мяча появилась какая-то спешка, потому что на мой взгляд, команда стала нервничать. Во-первых, все игроки – прежде всего люди. То нервное напряжение, ответственность за результат, от этого никуда не денешься и потому футболист принимает неправильное решение.

Мне кажетсяя каждый из ребят понимает, где он был неправ и где ошибся. Это урок, может горький, но в любом случае это опыт. Замены, которые были сделаны, когда команда играла вдесятером были направлены на то, чтобы наладить игру.

Моя желтая карточка? Вся нервозность и напряжение передается и мне. Я могу ошибаться, но я находился в нескольких метрах, и мне показалось, что мяч не вышел за пределы поля. Я прошу прощения за свое поведение, но невозможно оставаться спокойным и безучастным, когда все это происходит на твоих глазах», – сказал Михайличенко.

В последнем туре группового этапа 12 декабря Динамо дома примет Лугано. Для выхода в плей-офф киевлянам нужно обыгрывать швейцарский клуб с разницей в два мяча.