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Арсенал демонстрирует удручающую статистику в Лиге Европы

Арсенал демонстрирует удручающую статистику в Лиге Европы
09:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Слухи об уходе Эмери скоро начнут снова усиливаться.

Лондонский Арсенал в рамках 5-го тура Лиги Европы на Эмирейтс уступил франкфуртскому Айнтрахту со счетом 1:2 и не смог победить в 7-м матче кряду.

Интересно, что это худший показатель за последние 27 лет. "Канониры" сыграли вничью с Кристал Пэласом, Ливерпулем, Вулверхэмптоном, Виторией Гимараэш, Саутгемптоном, а также проиграли Лестеру и Айнтрахту.

Последний раз подобное произошло в феврале 1992 года, когда команду возглавлял Джордж Грэм. Лондонцы тогда закончили чемпионат на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского Арсенала, которое недовольно работой главного тренера клуба Унаи Эмери, нашло специалисту замену.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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