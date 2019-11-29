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Таблица коэффициентов УЕФА: черная пятница для Украины

Таблица коэффициентов УЕФА: черная пятница для Украины
10:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украина проиграла всем конкурентам в таблице УЕФА.

На этой неделе украинские команды сыграли в еврокубках: Шахтер в Лиге чемпионов сыграл 1:1 с Манчестер Сити, в Лиге Европы Динамо уступило Мальме 4:3, Александрия - Вольфсбургу 0:1. 

Интересно, что украинские клубы не выигрывают в еврокубках уже 11 матчей подряд.

В таблице коэффициентов Украина все еще на 10-й позиции, находясь между Нидерландами (9-я) и Турцией (11-я). Бельгия прилично выше на 8-й позиции. За неделю лишь «Шахтер» за счет ничейного результата в Манчестере (1:1) принес украинской федерации 0.200 балла (набранный 1 пункт делится на 5 клубов). В сезоне теперь имеем лишь 15 место, набрав 22 очка / 5 команд = 4.400.

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2021/2022.

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрение третьего турнира в 2021 году и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), одного - в Лиге Европы (плей-офф раунде) и двух - в Лиге Европы-2 (один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном).

Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

А вот десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Динамо (Киев).
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