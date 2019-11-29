Ибрагимович: Я могу играть до 50 лет

Новости спорта:Шведский нападающий пока не думает завершать карьеру.

38-летний форвард Златан Ибрагимович высказался о своей дальнейшей карьере.

«Я могу играть на своем уровне до 50 лет. Если есть команда, которая заинтересует меня, я готов это сделать. Я только что закончил выступления в «Гэлакси». Это было невероятно, в моей памяти останутся неизгладимые впечатления. Я хотел это приключение. Теперь двое стали героями двух миров: я и Джузеппе Гарибальди», - сказал Ибрагимович.

Напомним, что Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю».

Ранее сообщалось, что швед, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.