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Безбородько - о матче против Десны: Для меня этот матч особенный

Безбородько - о матче против Десны: Для меня этот матч особенный
12:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Нападающий Александрии прокомментировал грядущий матч против "северян".

В шестнадцатом туре УПЛ Александрия пожалует в гости к Десне. Денис Безбородько сыграет против бывшей команды. Нападающий считает, что зрителей ждет интересный матч, а также обещает, что не будет праздновать если сможет забить.

"Для меня этот матч особенный, многое значит, поскольку в Десне я провел два прекрасных сезона: помогал выходить в УПЛ, забил первый исторический гол Десны в высшей лиге, поэтому эмоции переполняют меня, когда понимаю, что придется играть уже в статусе соперника. Если быть откровенным, то интересно играть против своих уже экс-партнеров по команде. Думаю нас ждет интересный матч.

Кто лидер Десны? Конкретного выделить кого-то не могу, поскольку лидер это костяк их команды. Плюс они сильны коллективными действиями, поэтому трудно выделить лидера.

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Раскрыл ли меня Рябоконь? Можно сказать и так, поскольку он давал шансы играть, рассчитывал на меня, верил. Я иногда оправдывал его ожидания, а иногда — нет, но это футбол. Очень благодарен ему за те два сезона под его руководством. Я уважаю клуб и благодарен им за проведенное время вместе, за те эмоции которые мы пережили вместе. Я нападающий, моя задача — выходить и забивать по возможности в каждом матче, это моя работа. Надеюсь удастся забить и в Чернигове, но праздновать не буду", — приводит слова Безбородько официальный сайт Десны.

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Футбол, ФК Александрия, ФК Десна, Новости футбола, Денис Безбородько.
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