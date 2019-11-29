Пятов попал в символическую сборную матчей отбора на Евро-2020

По итогам отбора Евро-2020 УЕФА составил символическую сборную квалификационного турнира, в которой нашлось место вратарю сборной Украины Андрею Пятову.
Андрей провел 5 «сухих» матчей и помог Украине уверенно квалифицироваться на Евро-2020.
Символическая сборная отбора: Пятов (Украина) - Сигурдссон (Исландия), Рамос (Испания), Демирал (Турция) - Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Вейналдум (Нидерланды) - Стерлинг (Англия), Захави (Израиль), Депай (Нидерланды) - Кейн (Англия).
30-го ноября состоится жеребьевка финальной части Евро-2020.